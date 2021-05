Uomini e Donne, Samantha e Alessio dopo la scelta: la piccola luna di miele a Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) La scelta di Samantha Curcio è avvenuta due settimane fa, pur essendo andata in onda solo oggi, e come succede di solito, la nuova coppia in questi giorni si è dovuta “nascondere”, evitando di farsi vedere insieme. Ma cosa hanno fatto Samantha e Alessio Ceniccola, ormai ufficialmente suo nuovo fidanzato, una volta terminata la registrazione? Sappiamo che i due ragazzi non hanno mai lasciato Roma e sono andati a stare a casa di lui, che abita appunto nella capitale. Qui hanno trascorso una sorta di luna di miele, evitando di uscire e di mostrarsi in pubblico. Pare inoltre che lei abbia già conosciuto la famiglia di lui, e che vedremo di nuovo Samantha e Alessio in studio a Uomini e Donne in occasione ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 maggio 2021) LadiCurcio è avvenuta due settimane fa, pur essendo andata in onda solo oggi, e come succede di solito, la nuova coppia in questi giorni si è dovuta “nascondere”, evitando di farsi vedere insieme. Ma cosa hanno fattoCeniccola, ormai ufficialmente suo nuovo fidanzato, una volta terminata la registrazione? Sappiamo che i due ragazzi non hanno mai lasciatoe sono andati a stare a casa di lui, che abita appunto nella capitale. Qui hanno trascorso una sorta didi, evitando di uscire e di mostrarsi in pubblico. Pare inoltre che lei abbia già conosciuto la famiglia di lui, e che vedremo di nuovoin studio ain occasione ...

