Ultime Notizie Roma del 10-05-2021 ore 13:10 (Di lunedì 10 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi l’Italia quasi tutta in giallo eccezione di Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta che mantengono le restrizioni chiusi bar ristoranti cinema teatri spostarsi solo all’interno del comune sono 139 le Ultime le vittime del covid 139 139 il numero più basso dal 25 ottobre in calo anche i positivi e continua a calare a livello nazionale numero delle terapie Intensive occupate da pazienti covid e si attesta al 24% ben 6 punti sotto la soglia critica del 30% superata da solo in tre regioni per ora la Commissione Europea non rinnova il contratto per i vaccini di attrazione che ha oltre la scadenza del contratto prevista a fine giugno vice commissario al commercio interno breton il Lazio comunica all’esaurimento degli slot per la prenotazione del vaccino pfizer per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi l’Italia quasi tutta in giallo eccezione di Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta che mantengono le restrizioni chiusi bar ristoranti cinema teatri spostarsi solo all’interno del comune sono 139 lele vittime del covid 139 139 il numero più basso dal 25 ottobre in calo anche i positivi e continua a calare a livello nazionale numero delle terapie Intensive occupate da pazienti covid e si attesta al 24% ben 6 punti sotto la soglia critica del 30% superata da solo in tre regioni per ora la Commissione Europea non rinnova il contratto per i vaccini di attrazione che ha oltre la scadenza del contratto prevista a fine giugno vice commissario al commercio interno breton il Lazio comunica all’esaurimento degli slot per la prenotazione del vaccino pfizer per ...

