Uccise la mamma a coltellate, assolto per vizio di mente ma pericoloso: andrà in una 'rems' (Di lunedì 10 maggio 2021) assolto penalmente per vizio di mente, ma socialmente pericoloso e quindi destinatario di una misura di sicurezza . Si chiude una pagina dolorosa che ha colpito circa 10 mesi fa la piccola comunità di ... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 10 maggio 2021)penalperdi, ma sociale quindi destinatario di una misura di sicurezza . Si chiude una pagina dolorosa che ha colpito circa 10 mesi fa la piccola comunità di ...

Advertising

CorriereRomagna : Cesena, uccise la mamma a Bora: assolto per incapacità - - Mario34263403 : Sono 21 le donne violentate stuprate uccise qualche d'una di loro era anche una mamma auguri anche a loro che non c… - LaCeremigna : Alle #donne in #Afghanistan Uccise ieri E che non saranno più madri Che non porteranno le loro figlie a scuola Ch… - Sophie75341716 : RT @AquilottoEddy: Ritrovato nel bosco il corpo del cacciatore che uccise la mamma di #Bambi dalle ferite a colpi di corna si pensa a una v… - carmendecarlo1 : RT @AquilottoEddy: Ritrovato nel bosco il corpo del cacciatore che uccise la mamma di #Bambi dalle ferite a colpi di corna si pensa a una v… -