Traffico Roma del 10-05-2021 ore 18:30 (Di lunedì 10 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi in primo piano sempre la situazione del Traffico sull’autostrada del Sole tra la bivio per la direzione di Roma nord Ponzano Romano-soratte verso Firenze è venuto un incidente alla km 520 nel quale sono rimasti coinvolti due camion al momento ci sono 11 km di coda verso Firenze km di coda verso la capitale sempre per incidente ci sono cose sulla Pontina da Tor de’ Cenci al raccordo incolonnamenti per curiosi anche in direzione opposta verso Pomezia a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo code conseguenti anche sul raccordo per le difficoltà di immissione sulla Pontina in carreggiata esterna code a partire dalla via del Mare interna incolonnamenti dalla Laurentina anche sulla via del mare incidente all’altezza di via di Castel ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi in primo piano sempre la situazione delsull’autostrada del Sole tra la bivio per la direzione dinord Ponzanono-soratte verso Firenze è venuto un incidente alla km 520 nel quale sono rimasti coinvolti due camion al momento ci sono 11 km di coda verso Firenze km di coda verso la capitale sempre per incidente ci sono cose sulla Pontina da Tor de’ Cenci al raccordo incolonnamenti per curiosi anche in direzione opposta verso Pomezia a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo code conseguenti anche sul raccordo per le difficoltà di immissione sulla Pontina in carreggiata esterna code a partire dalla via del Mare interna incolonnamenti dalla Laurentina anche sulla via del mare incidente all’altezza di via di Castel ...

