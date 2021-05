Share Now - Meno tasse sul car sharing

(Di lunedì 10 maggio 2021) Abolizione del canone annuale versato ai comuni, Iva al 10% e inclusione nel bonus mobilità: sono alcune delle proproste cheNow, operatore di cara flusso libero, sta portando avanti sia in autonomia sia in concerto con Assoe Aniasa. Una serie di provvedimenti volti a sostenere un settore che ha subito una pesante contrazione a causa dell'emergenza sanitaria e che, nonostante le indubbie difficoltà, ha continuato a svolgere il suo servizio al pubblico in piena sicurezza per l'utenza. Via il canone. Come già avviene a Roma e, in via temporanera, a Torino,Now chiede l'abolizione del canone che viene versato alle amministrazioni comunali. "Un controsenso", si legge in una nota, "chiedere agli operatori di pagare per la sosta dei veicoli condivisi, quando sono proprio i servizi di car ...

Tra le proposte, abolizione del canone annuale e Iva al 10%. Un pacchetto per poter operare in un contesto ancora economicamente sostenibile.Freenow apre agli scooter elettrici. Integrazione con le auto di Sharenow entro il 2021: «Area C, sosta e Iva: le grandi città agevolino chi promuove la vera sostenibilità» ...