Serie B | duello a distanza tra Salernitana e Monza per decretare la seconda squadra promossa in A

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) Alle 14 di oggi tutta laB scenderà in campo per l’ultima giornata della regular season. C’è grande attesa per sapere gli ultimi verdetti, soprattutto di sapere quale sarà lache andrà inA oltre l’Empoli. A contendersi la gloria due squadre che negli anni recenti hanno navigato tra la C e la B, lae il. Attualmente la classifica di, con i granata che si trovano a 2 punti di vantaggio sul, perciò basterebbe una vittoria alladi Castori sul campo del Pescara già retrocesso per ottenere la promozione, mentre ildi Berlusconi e Galliani dovrà vincere in casa contro il Brescia, che si gioca l’accesso ai playoff, e sperare nella non vittoria dei ...