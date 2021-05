Serie B 2020/2021, promozione, playoff e playout: i verdetti del campionato (Di lunedì 10 maggio 2021) Una Serie B da sogno, da vivere fino all’ultimo minuto anche se per qualcuno il verdetto è stato già anticipato. Giochi ancora apertissimi in zona promozione, playoff e playout. Nella stagione degli stadi chiusi – ma anche in quella dell’introduzione del Var a partire dalla post season – le squadre sono pronte a contendersi tre punti che possono valere gli sforzi di un anno. Dopo la promozione dell’Empoli dominatore assoluto è ancora in discussione il secondo posto: tutto nelle mani della Salernitana che può perdere il sogno dell’accesso diretto solo in due casi: se pareggia o se perde e contestualmente il Monza vince, vista la superiorità negli scontri diretti a favore di Brocchi. Bagarre in zona playoff: Lecce (già in semifinale ma in svantaggio col Monza negli scontri diretti), ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) UnaB da sogno, da vivere fino all’ultimo minuto anche se per qualcuno il verdetto è stato già anticipato. Giochi ancora apertissimi in zona. Nella stagione degli stadi chiusi – ma anche in quella dell’introduzione del Var a partire dalla post season – le squadre sono pronte a contendersi tre punti che possono valere gli sforzi di un anno. Dopo ladell’Empoli dominatore assoluto è ancora in discussione il secondo posto: tutto nelle mani della Salernitana che può perdere il sogno dell’accesso diretto solo in due casi: se pareggia o se perde e contestualmente il Monza vince, vista la superiorità negli scontri diretti a favore di Brocchi. Bagarre in zona: Lecce (già in semifinale ma in svantaggio col Monza negli scontri diretti), ...

