Scrutini scuola secondaria, appello: no alle bocciature, a rischio gli studenti più fragili

inviato dalla docente Daniela Malini - EveryOne Group, organizzazione internazionale per i diritti umani, ha inviato insieme a un gruppo di insegnanti un appello al Ministero dell'Istruzione, in risposta alla circolare del Miur, firmata dal Capo dipartimento Stefano Versari, in cui è spiegato ai docenti di scuola superiore come dovrà finire l'anno scolastico e come essi procederanno con la valutazione finale. Nel testo della circolare, nonostante sia specificato che si dovrà tenere conto delle difficoltà incontrate durante l'intero anno scolastico, è precisato che tornano le bocciature in base alla valutazione finale degli studenti.

