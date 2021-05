Renzi: “Conte è malato di complottismo. Menomale che ora c’è Draghi” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Aver tolto Conte per mettere Draghi è stato un servizio al Paese. Il complottismo è la malattia di chi non si assume mai le proprie responsabilità”. Così Matteo Renzi risponde a Giuseppe Conte dopo l’intervista in cui il leader in pectore del Movimento Cinque Stelle ha dichiarato che il suo governo è caduto per “interessi economici e politici” e che il fondatore di Italia Viva “forse si è prestato all’operazione”. “Nessuna operazione men che mai segreta“, dice Renzi oggi al Corriere della sera, “Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo che Draghi fosse meglio di Conte. Dopo le prime settimane lo penso ancora di più. Non solo non mi nascondo, dunque, ma rivendico questa operazione. Le accuse che Conte mi rivolge sono per me ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) “Aver toltoper mettereè stato un servizio al Paese. Ilè la malattia di chi non si assume mai le proprie responsabilità”. Così Matteorisponde a Giuseppedopo l’intervista in cui il leader in pectore del Movimento Cinque Stelle ha dichiarato che il suo governo è caduto per “interessi economici e politici” e che il fondatore di Italia Viva “forse si è prestato all’operazione”. “Nessuna operazione men che mai segreta“, diceoggi al Corriere della sera, “Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo chefosse meglio di. Dopo le prime settimane lo penso ancora di più. Non solo non mi nascondo, dunque, ma rivendico questa operazione. Le accuse chemi rivolge sono per me ...

