Piazza di spaccio in via Capecelatro In manette tre persone

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non ha soste il quotidiano contrasto della Polizia di Stato al traffico di stupefacenti nel capoluogo, settore tra i più remunerativi per le agguerrite organizzazioni criminali che operano sul territorio tarantino. Dopo l’operazione dei giorni scorsi che ha consentito di arrestare un venditore di morte e di recuperare 500 gr di eroina trovata in suo possesso, si è fatta ancor più stringente l’azione dei Falchi della Squadra Mobile contro il traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto in viae nelle vie adiacenti. Proprio nel corso dei servizi di osservazione e monitoraggio in quella zona, i poliziotti hanno notato un continuo andirivieni di giovani assuntori di sostanze stupefacenti che entravano in uno stabile insistente nella strada, ormai da tempo oggetto continuo di attenzione insieme a due fratelli ed il nipote, tutti pregiudicati per ...