Ne I Misteri di Murdoch 8 le nozze di William e Julia | le trame degli episodi del 10 maggio su Giallo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Idi8 ha appena debuttato suin prima visione tv: la nuova stagione della serie investigativa in costume, ambientata nella Toronto a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, è arrivata in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre lo scorso 3e prosegue con duea settimana, ogni lunedì in prima serata dalle 21.10. Neglide Idi8 in onda lunedì 10, il terzo e il quarto della stagione, si avvicinano ledi(interpretato da Yannick Bisson) con la dottoressa medico legaleOgden (Hélène Joy), ma per il protagonista e la sua compagna non mancano casi intricati ...

di8 debutta in prima visione assoluta su Giallo lunedì 3 maggio , coi primi due due episodi della stagione, che arriva in Italia dopo 7 anni dal debutto in Canada. La serie poliziesca