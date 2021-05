Multa per 4 persone sorprese fuori orario in un bar nel Telesino (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nelle serate di venerdì, sabato e domenica dai Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri, finalizzata principalmente al controllo della circolazione stradale e alle verifiche del rispetto della normativa anti-covid. Tale attività ha consentito di controllare in totale 336 persone e 164 veicoli In particolare: – nella Valle Caudina i militari della Compagnia di Montesarchio (BN) con il supporto dei militari della C.I.O. del 10° Reggimento Campania, ha interessato i comuni di Montesarchio, Airola e Sant’Agata dè Goti con il controllo di numerosi esercizi pubblici interessati alla cd. “movida” al fine di verificare principalmente il rispetto degli orari di chiusura, il corretto utilizzo dei dispositivi sanitari e ad evitare assembramenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nelle serate di venerdì, sabato e domenica dai Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri, finalizzata principalmente al controllo della circolazione stradale e alle verifiche del rispetto della normativa anti-covid. Tale attività ha consentito di controllare in totale 336e 164 veicoli In particolare: – nella Valle Caudina i militari della Compagnia di Montesarchio (BN) con il supporto dei militari della C.I.O. del 10° Reggimento Campania, ha interessato i comuni di Montesarchio, Airola e Sant’Agata dè Goti con il controllo di numerosi esercizi pubblici interessati alla cd. “movida” al fine di verificare principalmente il rispetto degli orari di chiusura, il corretto utilizzo dei dispositivi sanitari e ad evitare assembramenti ...

Advertising

mattino5 : Manifestazioni, feste e movida da nord e sud: è un liberi tutti? 'Se io sono un ristoratore e mi fai 400 euro di m… - ZZiliani : La calata di braghe dei 9 club pentiti all’#UEFA è impressionante: oltre a 15 milioni di multa e le scuse accettano… - anteprima24 : ** Multa per 4 persone sorprese fuori orario in un #Bar nel Telesino ** - shamelessllover : RT @GVACAM0LE: con i soldi che fa con le sue canzoni paga la multa per la famiglia - BxlLouise : RT @XrItaly: NY L’avvocato @SDonziger è agli arresti domiciliari da agosto 2019: si batte per difendere la vita gli indigeni dell’Amazzonia… -