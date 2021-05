Monica Setta: due grandi amori e il rapporto con la figlia Gaia (Di martedì 11 maggio 2021) News In una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenze la giornalista, scrittrice e conduttrice ha parlato della sua vita privata Pubblicato su 11 Maggio 2021 Una vita intensa quella di Monica Setta. La presentatrice di Unomattina in famiglia ha ammesso di aver avuto due grandi amori nella sua vita. Il primo è stato quello con l’ex marito Giuliano Torlontano, anche lui giornalista, col quale è stata sposata fino al 2011. Da questa unione è nata la figlia Gaia, che oggi ha 23 anni. Successivamente la Setta è stata legata per tanti anni ad un intellettuale. Oggi è single e spera in un nuovo amore anche se non lo cerca a tutti i costi perché Monica è molto fatalista. Dopo la fine del suo matrimonio, i cui motivi restano ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) News In una lunga intervista rilasciata al settimanale Confidenze la giornalista, scrittrice e conduttrice ha parlato della sua vita privata Pubblicato su 11 Maggio 2021 Una vita intensa quella di. La presentatrice di Unomattina in famiglia ha ammesso di aver avuto duenella sua vita. Il primo è stato quello con l’ex marito Giuliano Torlontano, anche lui giornalista, col quale è stata sposata fino al 2011. Da questa unione è nata la, che oggi ha 23 anni. Successivamente laè stata legata per tanti anni ad un intellettuale. Oggi è single e spera in un nuovo amore anche se non lo cerca a tutti i costi perchéè molto fatalista. Dopo la fine del suo matrimonio, i cui motivi restano ...

Advertising

lifestyleblogit : Domenica da record per Monica Setta e Tiberio Timperi: sfiorato il 25% di share - - GiuseppeAlfon18 : @MonicaSetta MERITO E ANCHE TUO AMORE MIO TIAMO TI AMO MONICA SETTA SEI SEMPRE SEMPRE BELLISSIMA E BRAVISSIMA AMORE… - CafassoFigli : Guarda l’intervento di Nino Carmine Cafasso, su #superbonus e mutui under 35, a UnoMattina in Famiglia, condotto Mo… - armyspyke : #unomattinainfamiglia la mia povera mamma che ho perso troppo in fretta sarebbe stata offesa ed indignata dall'inte… - CafassoFigli : @RaiUno Domani, domenica 9 maggio, alle ore 06:45, il Dottor Nino Carmine Cafasso, sarà ospite di UnoMattina in Fam… -