Lily James e Sebastian Stan | prime foto dal set di Pam & Tommy

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 10 maggio 2021)sono i due protagonisti della miniserie Pam e, dedicata a Pamela Anderson eLee Annunciata lo scorso dicembre, Pamè la serie di Hulu dedicata a Pamela Anderson eLee. Oggi possiamo finalmente dare un primo sguardo ai due protagonisti scelti per interpretarli:. Infatti, sono apparse in rete ledei due interpreti, molto simili all’ex star di Baywatch e al batterista dei Mötley Crüe. Ciò che più sorprende, appunto, è la trasformazione che è stata fatta per rendere la somiglianza davvero impressionante. Il prodotto sembra interessante, e le ...