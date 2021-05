L'accusa per i due giovanissimi è di tentato omicidio . (Di lunedì 10 maggio 2021) Pestano un uomo per il gusto di farlo e si avvalgono dell'omertà di un comunità che non li denuncia: arrestati 2 ragazzi in provincia di Latina. Pestano un uomo per sfogarsi e lo riducono in fin di vita, arrestati due ragazzi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Pestano un uomo per il gusto di farlo e si avvalgono dell'omertà di un comunità che non li denuncia: arrestati 2 ragazzi in provincia di Latina. Pestano un uomo per sfogarsi e lo riducono in fin di vita, arrestati due ragazzi su Notizie.it.

Advertising

matteorenzi : Sono a disposizione per intervenire STASERA IN DIRETTA a @reportrai3 e commentare i servizi sapientemente tagliati… - davidefaraone : Il direttore di Rai Tre Franco #DiMare accusa #Fedez di ciò che in realtà #Report ha fatto con #Renzi, aver manipol… - fattoquotidiano : L'ACCUSA: 'CORRUZIONE E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE' C’è anche il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, L… - Marisa25997645 : RT @matteorenzi: Sono a disposizione per intervenire STASERA IN DIRETTA a @reportrai3 e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla r… - gaudenzio66 : RT @matteorenzi: Sono a disposizione per intervenire STASERA IN DIRETTA a @reportrai3 e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla r… -