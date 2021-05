«Jupiter' s Legacy» | recensione della la serie di supereroi che | purtroppo per Netflix | è arrivata troppo tardi

(Di lunedì 10 maggio 2021) La scena di apertura di'sdiè una delle meno fantasiose che si possano vedere oggi nella narrativa sui. Utopian, una specie di Superman dell'universo in cui si svolge questo racconto, rimprovera la sua giovane figlia per aver usato i suoi doni per rifarsi su un amico. Lo fa dicendole: «Abbiamo i poteri con un fine ben preciso. E da un grande potere deriva…». «Una grande responsabilità» , risponde visibilmente seccata la bambina, in piena contestazione preadolescenziale. Come sottolinea il critico di Rolling Stone Alan Sepinwall nella sua, questo ovvio cenno a Spider-Man in'snon sorprende se si considera che Mark Millar, autore del fumetto da cui è ispirato, ha lavorato per DC e Marvel, e che è considerato ...

Oggi lunedì 10 maggio 2021 in cima alla graduatoria della Top 10 ritroviamo, proprio come ieri,'sche si prende la vetta stabilmente per il secondo giorno consecutivo e continua a ...Con un debutto che ha catapultato rapidamente la serie tra gli show più visti su Netflix , sono in molti a chiedersi se ci siano già dei piani per la realizzazione di's2 . Una domanda la cui risposta potrebbe aver trovato una prima conferma in queste ore attraverso le parole di Mark Millar ( Kick - Ass ), autore del fumetto da cui è tratta la serie ...La classifica Netflix che racchiude i 10 titoli più visti del momento in Italia si aggiorna continuamente; tra uscite new entry e conferme ...Secondo Josh Duhamel una scena del primo episodio di Jupiter's Legacy è stata una delle più noiose in assoluto da girare ...