Fisco, scatta la "caccia" ai furbi: ecco chi rischia (Di lunedì 10 maggio 2021) L’obiettivo è, da un lato, di evitare frodi allo Stato, individuando chi ha dichiarato il falso per ottenere gli aiuti, dall’altro si cerca di premiare in tempi brevi chi ha realmente bisogno di sostegno economico Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) L’obiettivo è, da un lato, di evitare frodi allo Stato, individuando chi ha dichiarato il falso per ottenere gli aiuti, dall’altro si cerca di premiare in tempi brevi chi ha realmente bisogno di sostegno economico

Advertising

PMI_it : Dl Sostegni: il calendario di attuazione per le misure: In settimana, la conversione in legge del Decreto Sostegni,… - lacittanews : Non esiste un limite al di sotto del quale si possa essere sicuri che non scattino gli accertamenti da parte dell'A… - eowyn962010 : RT @Epalermo2020: Versate i soldi sul conto? Ecco quando scatta il controllo - mariana80024548 : RT @Epalermo2020: Versate i soldi sul conto? Ecco quando scatta il controllo - d_essere : RT @Epalermo2020: Versate i soldi sul conto? Ecco quando scatta il controllo -