Everest, aumento di casi Covid: la Cina segna una linea di separazione per evitare nuovi contagi da parte degli scalatori nepalesi (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo cinese installerà una “linea di separazione” sulla vetta del Monte Everest per evitare possibili infezioni da Covid-19 causate dagli scalatori del Nepal. Una decisione presa a seguito delle diverse decine di casi registrati al campo base del paese guidato da K. P. Sharma Oli che da qualche giorno è alle prese con una nuova ondata di coronavirus. La situazione dei contagi in India aveva fatto intendere quello che sarebbe accaduto da lì a pochi giorni in Nepal, dove il sistema sanitario è più fragile di quello indiano e la viCinanza con il paese del premier Modi ha agevolato la circolazione del virus. Per evitare che il prossimo paese a tornare nell’incubo Covid sia la Cina, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Il governo cinese installerà una “di” sulla vetta del Monteperpossibili infezioni da-19 causate daglidel Nepal. Una decisione presa a seguito delle diverse decine diregistrati al campo base del paese guidato da K. P. Sharma Oli che da qualche giorno è alle prese con una nuova ondata di coronavirus. La situazione deiin India aveva fatto intendere quello che sarebbe accaduto da lì a pochi giorni in Nepal, dove il sistema sanitario è più fragile di quello indiano e la vinza con il paese del premier Modi ha agevolato la circolazione del virus. Perche il prossimo paese a tornare nell’incubosia la, ...

Advertising

fisco24_info : Covid: Nepal, timori per infezioni in campo base Everest: Il numero di casi nel Paese è in forte aumento -