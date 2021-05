Advertising

Agenzia_Ansa : Von der Leyen, l'Italia aveva ragione sull'intervento della Ue sul Covid. La presidente della Commissione nel disco… - carlosibilia : Bene che Ursula Von der Leyen riconosca i meriti dell'Italia. Ora l'Unione Europea segua il Presidente Usa Joe Bide… - razorblack66 : NAZISMO 2.0 E DOVE TROVARLO.... @iosoioevoi @AlexGiudetti @guyfawkes2_0 - TV7Benevento : Covid: Unione Civica Taormina, 'serve 'certificato sicurezza' sulle vetrine di tutti i locali'... - sanitainsicilia : Covid: più di 200 le dosi inoculate all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Unione

L'Unione Sarda

...dai Paesi dell'europea, dalla Gran Bretagna e da Israele di saltare la mini quarantena di 5 giorni. Servirà solo un certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal......giugno per la fornitura dei vaccini contro il- 19. Ad annunciarlo è stato il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, in un'intervista a una radio francese, dopo che l'...L'Europa non rinnova il contratto con AstraZeneca in scadenza a fine giugno per la fornitura dei vaccini contro il Covid-19. Ad annunciarlo è stato il commissario europeo per il mercato interno Thierr ...Il Consiglio europeo e gli Stati membri stanno discutendo come rendere operativo il Green Pass: cerchiamo di capire meglio cos'è ...