Comunali e centrodestra, Salvini insiste: 'Bertolaso e Albertini grandi risorse' (Di lunedì 10 maggio 2021) Il leader della Lega ha rilanciato le sue candidature per Roma e Milano, ma 'se non c'è nessun veto'. Mercoledì il vertice di ...

zazoomblog : Comunali e centrodestra Salvini insiste: Bertolaso e Albertini grandi risorse - #Comunali #centrodestra #Salvini - Agenzia_Dire : Il leader della @LegaSalvini @matteosalvinimi conferma il vertice del #centrodestra: 'Se non c’è nessun veto su… - truenewspuntoit : Comunali Milano, il centrodestra (senza candidato) ribolle: Albertini è davvero fuori gioco? #albertini #Milano… - ronzidante : RT @LucillaMasini: Corse per le comunali a Roma: ancora nessuno schieramento per il centrodestra. Ormai la posizione è chiara: rinunciare e… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Comunali: Salvini,mercoledì vertice, non è detto escano nomi: (ANSA) - MILANO, 10 MAG - Mercoledì… -