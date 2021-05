Chi è Chiara Ascioni? (Di lunedì 10 maggio 2021) Torino, domenica 9 maggio, esterno giorno, corso Unione Sovietica, un enigma è appena comparso su un manifesto affisso su un cartellone stradale. La prima immagine è quella di una donna, la seconda un gigantesco qr code. Una scritta, poi, recita: “Io esisto. Tu?” Il qr code conduce su un sito e dal sito, attraverso un link, si approda ad un profilo TikTok. Il profilo è quello di Chiara Ascioni (compare anche un link a un profilo Facebook), quasi 9000 follower dall’apertura datata 4 ottobre 2020 ad oggi.Questa giovane donna posta video molto enigmatici, frammenti, spezzoni di scene prese dal web all’interno delle quali spesso compare il suo volto; non sembra esserci molta coerenza nei contenuti, ma l’interazione, soprattutto sul profilo Facebook, attivo da più tempo, è davvero notevole. Complimenti per la sua bellezza, soprattutto, ai quali lei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Torino, domenica 9 maggio, esterno giorno, corso Unione Sovietica, un enigma è appena comparso su un manifesto affisso su un cartellone stradale. La prima immagine è quella di una donna, la seconda un gigantesco qr code. Una scritta, poi, recita: “Io esisto. Tu?” Il qr code conduce su un sito e dal sito, attraverso un link, si approda ad un profilo TikTok. Il profilo è quello di(compare anche un link a un profilo Facebook), quasi 9000 follower dall’apertura datata 4 ottobre 2020 ad oggi.Questa giovane donna posta video molto enigmatici, frammenti, spezzoni di scene prese dal web all’interno delle quali spesso compare il suo volto; non sembra esserci molta coerenza nei contenuti, ma l’interazione, soprattutto sul profilo Facebook, attivo da più tempo, è davvero notevole. Complimenti per la sua bellezza, soprattutto, ai quali lei ...

Advertising

HuffPostItalia : Chi è Chiara Ascioni? - Orendyna : @OsamaRammaha Non ho niente da dire perché chi non vuole capire non capirà mai anche quando la realtà è chiara e p… - alessi_deanna : @ottogattotto Vogliamo semplicemente la verità. Chiara, e chi ha sbagliato paghi, Siamo stanchi di fake e complotti. - bibby74 : @SofiaAttavianoS I complimenti te li meriti tutti Una spiegazione chiara e semplice ma dettagliata per chi non è d'… - Grace01395466 : @RaffaAscolese @Vale57679194 La mia rivincita. Giulia aveva già chiara la situazione, ma voleva capire solo il live… -