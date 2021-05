Calciomercato Inter | ipotesi Immobile | Scenario clamoroso

Advertising

DiMarzio : #Dimarco e l’#Inter? La situazione di #calciomercato | #HellasVerona - calciomercatoit : #InterRoma, UFFICIALE: niente conferenza stampa della vigilia per Antonio #Conte, no alle domande sul futuro - interliveit : ??#Inter, conferme alla notizia dello scorso gennaio: #Dimarco verso il ritorno in nerazzurro #calciomercato - CiaCecy : RT @DiMarzio: #Dimarco e l’#Inter? La situazione di #calciomercato | #HellasVerona - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: #Inter al lavoro con il #Verona per un nuovo rinforzo. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

, Lautaro possibile partente - Nuovo assalto del Barcellona Hakimi e Lautaro Martinez ©Getty Images In estate potrebbe arrivare una cessione importante per l'. Il rinnovo di ...Commenta per primo Antonio Conte non parlerà alla vigilia di- Roma . Nonostante la conferenza fosse stata annunciata questa mattina, inizialmente in programma per le 14.00 di martedì 11 maggio, il tecnico nerazzurro non si presenterà davanti ai ...L’allenatore dell’Inter Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma di mercoledì sera.È tempo di valutazioni per quanto concerne la ventesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori italiane, quelle giocatrici che si sono m ...