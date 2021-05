Calcio: Nazionale Under 18 in amichevole in 4 giugno contro l'Austria (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - La Figc ha oggi ufficializzato la partita amichevole della Nazionale Under 18 che alle 15 del 4 giugno affronterà i pari età dell'Austria presso lo Stadio Gino Colaussi di Gradisca d'Isonzo. Si interrompe così il lungo stop dovuto alla pandemia: l'ultimo incontro disputato dagli Azzurrini, oggi allenati da Daniele Franceschini, risale al febbraio dello scorso anno. In quella occasione l'Italia, guidata da Bernardo Corradi, perse di misura (2-1) a Clairfontaine contro la Francia. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - La Figc ha oggi ufficializzato la partitadella18 che alle 15 del 4affronterà i pari età dell'presso lo Stadio Gino Colaussi di Gradisca d'Isonzo. Si interrompe così il lungo stop dovuto alla pandemia: l'ultimo indisputato dagli Azzurrini, oggi allenati da Daniele Franceschini, risale al febbraio dello scorso anno. In quella occasione l'Italia, guidata da Bernardo Corradi, perse di misura (2-1) a Clairfontainela Francia.

