Calcio | Moggi | ' Var? Non attendibile perché soggettivo'

Roma, 10 mag.(Adnkronos) - "Il Var non è valido perché soggettivo, dipende da due arbitri, uno in campo e l'altro in cabina di regia". Lo ha detto Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus, Roma e Napoli, all'Adnkronos in merito alla partita di ieri tra Benevento e Cagliari, in cui alle streghe è stato negato un rigore dal Var dopo che l'arbitro lo aveva assegnato. "Se l'arbitro in campo ha un'idea diversa -ha proseguito Moggi- può farla prevalere, quindi non cambia niente. Allora facciamo come in Germania che la parola finale spetta a chi è al Var".

