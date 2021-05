Benevento | scontro tra due auto al Rione Ferrovia | una donna trasportata in ospedale

Leggi su anteprima24

– Incidente stradale al. All'incrocio tra via Fatebenetrafelli e Via Vittorio Veneto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda ed una Opel. La conducente della Fiat, una 36enne, ha avuto la peggio perché, a seguito dell'impatto, ha riportato una forte contusione alla spalla e, per le cure del caso, è statadal personale del 118 inal Fatebenefratelli. Nessuna conseguenza per la conducente, una 40enne, alla guida della macchina tedesca. Sul posto intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso.