“Basta, dico tutto”. Rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Separati dai cavalieri, scoppia il vero delirio a UeD (Di lunedì 10 maggio 2021) Da sempre nello studio di Uomini e Donne vige la legge della giungla, anche nella giornata di ieri si è creato un siparietto trash pazzesco: confessioni choc, maschere che scivolano giù, persone intente a sparlare proprio della redazione e, udite udite, una Rissa proprio al cospetto di Maria De Filippi. Riccardo Guarnieri ha sfornato una dichiarazione davvero importante sulla sua ex Roberta Di Padua, aggiungendo che la Di Padua gli avrebbe raccontato che un cavaliere sparlasse della redazione di UeD. Questi racconti uno dietro l’altro, hanno scatenato la rabbia di qualcuno in particolare e la Rissa è sbocciata improvvisamente. Infatti sembra proprio che si sia reso necessario dividere i due: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Da sempre nello studio di Uomini e Donne vige la legge della giungla, anche nella giornata di ieri si è creato un siparietto trash pazzesco: confessioni choc, maschere che scivolano giù, persone intente a sparlare proprio della redazione e, udite udite, unaproprio al cospetto di Maria De Filippi.ha sfornato una dichiarazione davimportante sulla sua ex Roberta Di Padua, aggiungendo che la Di Padua gli avrebbe raccontato che un cavaliere sparlasse della redazione di UeD. Questi racconti uno dietro l’altro, hanno scatenato la rabbia di qualcuno in particolare e laè sbocciata improvvisamente. Infatti sembra proprio che si sia reso necessario dividere i due:. ...

