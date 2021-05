Aggredito 18enne | ' Portavo lo smalto alle unghia e mi hanno aggredito cercando di bruciarmi le dita'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Undi Pesaro, ha raccontato al Resto del Carlino di essere statoinsieme a un amico sabato sera nel giardino della Rocca Malatestiana di Fano. "Una quindicina di ragazzi che non ...

Undi Pesaro, ha raccontato al Resto del Carlino di essere statoinsieme a un amico sabato sera nel giardino della Rocca Malatestiana di Fano. "Una quindicina di ragazzi che non ...E' la denuncia di undi Pesaro , che ha raccontato al Resto del Carlino di essere statoinsieme a un amico sabato sera nel giardino della Rocca Malatestiana di Fano . 'Il mio amico è ...Aggredito dal branco per colpa dello smalto nero alle unghie a Fano. Questa è la denuncia di un 18enne di Pesaro che ha raccontato la sua disavventura al Resto del Carlino. “Un ...Il 18enne: "Il mio amico ha cercato di aiutarmi e lo hanno picchiato fratturandogli il naso ed un braccio. Non smetterò di portare lo smalto alle dita perché significa essere liberi" ...