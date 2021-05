Verissimo | Elisa Isoardi in lacrime | “L’ho trattata male | ho sbagliato”

(Di domenica 9 maggio 2021)non trattiene la commozione parlando di sua mamma e del profondo rapporto che la lega a lei. D’altronde, un sentimento così intimo, così autentico non può che unire teneramente due persone, esattamente come succede tra una madre ed il proprio figlio. Eppure, spesso le circostanze, la sfera professionale, intralciano negativamente sul rapporto. Lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Elisa Isoardi a Verissimo confessa: “Ho trattato male mia mamma” - #Elisa #Isoardi #Verissimo #confessa:… - infoitcultura : Verissimo, Elisa Isoardi: 'Cosa mi farebbe piacere'. Davanti a Silvia Toffanin un messaggio pesantissimo per Pier S… - infoitcultura : Elisa Isoardi: l'intervista integrale - Verissimo Video - giuliaazorzi : RT @oocisola: Elisa Isoardi si commuove e piange #verissimo - CL7_Luca : RT @vincycernic: Elisa: stavo sbagliando anche io Lo sbaglio: #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Elisa

Oggi aIsoardi si è confidata: tra passato e futuro, ecco i rimpianti e i sogni della conduttrice.Isoardi a cuore aperto oggi con Silvia Toffanin. La? L'articoloIsoardi a ...Isoardi adopo l'Isola dei Famosi A causa di un incidente all'occhio, l'esperienza diIsoardi all'Isola dei Famosi si è interrotta in maniera molto brusca. Nel corso della ...Federico Rossi choc dalla Toffanin: quel gesto che non riesce a perdonarsi. Dove sembra attenderle un futuro importante, stavolta sugli schermi di Mediaset, dopo un passato in Rai. Un messaggio per Pi ...Nella marcia di avvicinamento agli appuntamenti ufficiali della stagione, a 15 giorni esatti dal via del campionato, la Nazionale messa in campo da Federico Pizzolini ha una fisionomia diversa da quel ...