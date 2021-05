Vaccini, scorte Pfizer esaurite a Napoli: sospese fino a mercoledì somministrazioni nei centri di Mostra d’Oltremare ed hangar Atitech (Di domenica 9 maggio 2021) “Avendo esaurito le scorte di vaccino Pfizer, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire le somministrazioni nei centri vaccinali di Mostra d’Oltremare e hangar Atitech”. E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’Asl Napoli 1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di vaccino a m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza dei Vaccini a disposizione, “a partire da domani, e fino almeno alle 14 di mercoledì, quando da Roma dovrebbero arrivare nuove forniture, la campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria locale di Napoli potrà ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) “Avendo esaurito ledi vaccino, e in considerazione del programma delle prossime forniture, è ormai evidente che da lunedì non sarà possibile garantire leneivaccinali di”. E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’Asl1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di vaccino a m-Rna con quantità sufficiente rispetto alla capacità di somministrazione”. Alla luce della carenza deia disposizione, “a partire da domani, ealmeno alle 14 di, quando da Roma dovrebbero arrivare nuove forniture, la campagna vaccinale dell’Azienda sanitaria locale dipotrà ...

sole24ore : Vaccini, 2 milioni dosi Astrazeneca nei frigoriferi. In Sicilia usata solo la metà delle scorte… - maresca_franco : RT @ildenaro_it: E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’#Asl #Napoli 1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di vaccino… - ildenaro_it : E’ quanto fa sapere la Direzione strategica dell’#Asl #Napoli 1 Centro, ribadendo “l’assoluta mancanza di dosi di v… - anteprima24 : ** Covid, l'Asl ##Napoli: 'Esaurite scorte Pfizer, #Hub Mostra d'Oltremare e hangar Atitech chiusi **… - angelodidio : @matteorenzi Suo vaccini c’è da dire che con Conte eravamo primi in Europa per somministrazione. D’ala fine della s… -