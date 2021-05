Razzo cinese: escluso il territorio italiano Lo rende noto la protezione civile (Di domenica 9 maggio 2021) È esclusa la caduta in territorio italiano di frammenti del Razzo cinese. Lo rende noto il dipartimento della protezione civile. L’allerta da ieri sera riguardava nove regioni fra cui la Puglia. L'articolo Razzo cinese: escluso il territorio italiano <small class="subtitle">Lo rende noto la protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 9 maggio 2021) È esclusa la caduta indi frammenti del. Loil dipartimento della. L’allerta da ieri sera riguardava nove regioni fra cui la Puglia. L'articoloil Lola proviene da Noi Notizie..

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Marcoleeno1 : Dopo un ora e mezza a ciocca pell'aria posso assicurarvi che il razzo cinese non si è visto manco per il cazzo. Buonanotte - infoitinterno : Caduta razzo cinese: ProCiv Calabria raccomanda -