Per la prima volta non ci saranno azzurri ai Giochi per la lotta greco-romana (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Una prima volta c'è sempre: nella lotta greco-romana l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo non sarà presente. Nessun lottatore azzurro è riuscito a conquistare la qualificazione olimpica in uno stile che nella storia dello sport italiano ha portato ben 19 medaglie tra esse sei d'oro, quattro d'argento e nove di bronzo. Per la prima volta dal 1908 il movimento azzurro della 'greco-romana' a Tokyo 2020 non sarà presente in nessuna delle sei categorie di peso. L'ultima occasione, la qualificazione olimpica mondiale conclusasi oggi a Sofia, ha visto l'italo-georgiano Nikoloz Kakhelashvili sfiorare il pass con l'eliminazione, come già accaduto agli Europei, in semifinale. Kakhelashvili sulla materassina dell'Arena Armeec ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Unac'è sempre: nellal'Italia alle Olimpiadi di Tokyo non sarà presente. Nessuntore azzurro è riuscito a conquistare la qualificazione olimpica in uno stile che nella storia dello sport italiano ha portato ben 19 medaglie tra esse sei d'oro, quattro d'argento e nove di bronzo. Per ladal 1908 il movimento azzurro della '' a Tokyo 2020 non sarà presente in nessuna delle sei categorie di peso. L'ultima occasione, la qualificazione olimpica mondiale conclusasi oggi a Sofia, ha visto l'italo-georgiano Nikoloz Kakhelashvili sfiorare il pass con l'eliminazione, come già accaduto agli Europei, in semifinale. Kakhelashvili sulla materassina dell'Arena Armeec ...

