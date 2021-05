Parma Atalanta 0-1 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 12? Gol di Malinovskyi – L’ucraino riceve palla sulla trequarti, posizione centrale: controllo e sinistro sulpalo imparabile per Sepe. 20? Occasione Gosens – Bella palla di Ilicic per Gosens: grande stacco dell’esterno tedesco e palla fuori di poco. 21? Occasione Gosens – Azione identica a quella di pochi secondi fa: altro colpo di testa, questa volta la conclusione finisce nello specchio della porta, ma Sepe ...