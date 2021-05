Napoli, l’agente di Osimhen: «Segna come una macchina, vuole la Champions» (Di domenica 9 maggio 2021) l’agente di Victor Osimhen elogia le ultime prestazioni dell’attaccante nigeriano: ecco le sue dichiarazioni William D’Avila, agente di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento del centravanti nigeriano. «Sta Segnando come una macchina perché gode della fiducia di tutti e l’atmosfera ottima nello spogliatoio lo sta aiutando molto. I giudizi negativi? Non gli abbiamo mai dato peso, non li abbiamo mai ascoltati. E’ normale, però, che se un giocatore viene pagato così tanto la piazza si aspetta il massimo sin da subito. L’obiettivo di Victor è quello di vincere queste ultime tre gare di campionato perché vuole giocare la Champions col Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021)di Victorelogia le ultime prestazioni dell’attaccante nigeriano: ecco le sue dichiarazioni William D’Avila, agente di Victor, ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento del centravanti nigeriano. «Standounaperché gode della fiducia di tutti e l’atmosfera ottima nello spogliatoio lo sta aiutando molto. I giudizi negativi? Non gli abbiamo mai dato peso, non li abbiamo mai ascoltati. E’ normale, però, che se un giocatore viene pagato così tanto la piazza si aspetta il massimo sin da subito. L’obiettivo di Victor è quello di vincere queste ultime tre gare di campionato perchégiocare lacol». L'articolo proviene da Calcio News 24.

