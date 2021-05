Napoli, agente Osimhen: “È orgoglioso di vestire questa maglia” (Di domenica 9 maggio 2021) William D’Avila, agente di Victor Osimhen, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attaccante nigeriano. L’agente di Victor Osimhen William D’Avila è intervenuto a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 9 maggio 2021) William D’Avila,di Victor, è intervenuto a Kiss Kissper parlare dell’attaccante nigeriano. L’di VictorWilliam D’Avila è intervenuto a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

salvione : Osimhen, parla l'agente: 'E' una macchina da gol. A Napoli sta bene' - napolista : L’agente di #Osimhen: «Si sente sempre più a suo agio, è grato al Napoli di averlo aspettato» - Emanuelefire : RT @kisskissnapoli: Osimhen, l'agente: 'Se ha sentito Galtier per l'anno prossimo? Non lo so (ride ndr.), forse il mister gli avrà mandato… - ilnapolionline : Osimhen, l'agente: 'Le critiche sono normali visto il prezzo, lui ringrazia il Napoli per averlo atteso' -… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Osimhen, l’agente: “Sta segnando come una macchina, vuole g… -