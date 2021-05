Morte Fulvio De Maio | il dolore dei tifosi

(Di lunedì 10 maggio 2021) Enzo Sica La scomparsa di Fulvietto Deha lasciato sgomenti idella Salernitana, particolarmente quelli della prima ora, dei mitici anni del Donato Vestuti in Piazza Casalbore, vero cuore pulsante del tifo della nostra città che avevano nei calciatori in maglia granata il loro punto di riferimento. Certo sono trascorsi oltre cinquant’anni da quando Fulvietto era il giovane portiere dapprima della Salernitana Berretti allenata da don Mario Saracino che vinse il titolo italiano nel 1969 e poi quando arrivò in prima squadra nel lontano 1970. Ricorda bene quei periodi della Salernitana Salvatore Orilia, storico tifoso granata, da sempre habituè del e naturalmente all’epoca anche grande sostenitore di.

'La morte di Fulvio De Maio addolora profondamente me e l'intera città di Salerno. 'Fulvietto' era innamorato di Salerno fin da giovanissimo quando ha indossato la casacca della Salernitana. Una ...