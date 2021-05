Moro: Mattarella rende omaggio a via Caetani, presenti presidenti Camere e ministro Interno (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’allora a via Caetani, nel luogo dove 43 anni fa fu ritrovato il corpo senza vita di Aldo Moro. presenti i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati; della Camera, Roberto Fico; la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese; la sindaca di Roma, Virginia Raggi; il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha deposto una corona d’allora a via, nel luogo dove 43 anni fa fu ritrovato il corpo senza vita di Aldodel Senato, Elisabetta Casellati; della Camera, Roberto Fico; la ministra dell’, Luciana Lamorgese; la sindaca di Roma, Virginia Raggi; il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

