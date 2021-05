Migranti, oltre 900 arrivi a Lampedusa. Salvini: "Serve incontro con Draghi" (Di domenica 9 maggio 2021) Un nuovo maxi sbarco - il quinto in poche ore - a Lampedusa. Sono 398 i Migranti, di varie nazionalità, fra cui 24 donne e 6 bambini, gli ultimi approdati sull’isola dopo essere stati intercettati a circa 3 miglia su un peschereccio in ferro in avaria, poi recuperato dalla Guardia di finanza. Nelle scorse ore erano approdati in 519, con diversi barconi: la prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 persone a bordo, è stata intercettata a 8 miglia dall’isola. La seconda carretta, intercettata a 5 miglia dalla costa, è stata scortata da una motovedetta della Guardia di finanza fino al molo Favaloro. A bordo c’erano 90 Migranti di varie nazionalità, 83 uomini, 6 donne e una neonata. Altri due approdi a seguire: uno con 98 Migranti (tutti uomini, quasi tutti originari del Bangladesh) e uno con 6 ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) Un nuovo maxi sbarco - il quinto in poche ore - a. Sono 398 i, di varie nazionalità, fra cui 24 donne e 6 bambini, gli ultimi approdati sull’isola dopo essere stati intercettati a circa 3 miglia su un peschereccio in ferro in avaria, poi recuperato dalla Guardia di finanza. Nelle scorse ore erano approdati in 519, con diversi barconi: la prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 persone a bordo, è stata intercettata a 8 miglia dall’isola. La seconda carretta, intercettata a 5 miglia dalla costa, è stata scortata da una motovedetta della Guardia di finanza fino al molo Favaloro. A bordo c’erano 90di varie nazionalità, 83 uomini, 6 donne e una neonata. Altri due approdi a seguire: uno con 98(tutti uomini, quasi tutti originari del Bangladesh) e uno con 6 ...

