(Di domenica 9 maggio 2021)(ITALPRESS) – Latorna a vincere in campionato, dopo quattro gare senza successi, e lo fa battendo per 5-0 il. I giallorossi volano a quota 58 punti ed effettuano il contro-sorpasso ai danni del Sassuolo, riprendendosi il. Gara decisa dalle doppiette di Pellegrini e Borja Mayoral e dalla rete di Mkhitaryan. La prima occasione è un calcio di punizione in favore dellama il tiro di Pellegrini è troppo centrale e Cordaz devia in angolo. I giallorossi crescono con il passare dei minuti e colpiscono due legni nel giro di pochi minuti: al 16? Mkhitaryan scheggia il palo esterno da distanza ravvicinata, al 20? stacco imperioso di Borja Mayoral con la palla che sbatte sulla traversa. Lacontinua a fare la partita ma l’assedio non ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Manita al Crotone, la Roma rimane al settimo posto - - Tele_Nicosia : Manita al Crotone, la Roma rimane al settimo posto - ilcirotano : Roma, manita al Crotone: i giallorossi restano settimi - - nestquotidiano : Manita al Crotone, la Roma rimane al settimo posto - IlModeratoreWeb : Manita al Crotone, la Roma rimane al settimo posto - -

Ultime Notizie dalla rete : Manita Crotone

La Roma respinge l'assalto del Sassuolo travolgendo il già condannato. Un pokerissimo che permette a Fonseca di ritrovare un successo che mancava dall'11 aprile e di restare aggrappato al settimo posto e tenere gli arrembanti neroverdi, oggi, domenica nove ...Partita spenta in avvio, poi vivacizzata dai padroni di casa con un crescendo di occasioni La Roma vince in casa contro ilultimo in classifica con un netto 5 - 0 e scavalca il Sassuolo in classifica risalendo dall'ottavo al settimo posto, e con un punto di vantaggio sugli emiliani. Il risultato è un dato ...ROMA CROTONE GOL - I giallorossi tornano a vincere in campionato dopo un mese e tornano settimi in classifica.ROMA-CROTONE: 5-0 MARCATORI: 2’st e 45’st Borja Mayoral, 25’st e 28’st Pellegrini, 33’st Mkhitaryan ROMA (4-2-3-1): Fuzato 6,5; Karsdorp 6,5, ...