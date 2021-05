Malore durante immersione, morta sub a Livorno (Di domenica 9 maggio 2021) Una sub di circa 40 anni è morta questa mattina nelle acque davanti al Castello del Boccale a Livorno dopo aver accusato un Malore durante un'immersione a pochi metri dalla scogliera. Sul posto, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 9 maggio 2021) Una sub di circa 40 anni èquesta mattina nelle acque davanti al Castello del Boccale adopo aver accusato unun'a pochi metri dalla scogliera. Sul posto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Malore durante Malore durante immersione, morta sub a Livorno Una sub di circa 40 anni è morta questa mattina nelle acque davanti al Castello del Boccale a Livorno dopo aver accusato un malore durante un'immersione a pochi metri dalla scogliera. Sul posto, allertati intorno alle 10.30 dai compagni di immersione sono arrivati i vigili del fuoco, gli uomini della guardia costiera su ...

