Il razzo cinese è rientrato nell'atmosfera (Di domenica 9 maggio 2021) Sarebbe caduto nell'Oceano Indiano. Per la protezione civile italiana c'era una remota che il relitto del lanciatore Lunga Marcia 5B potesse finire la sua caduta verso terra nel cielo delle regioni ... Leggi su today (Di domenica 9 maggio 2021) Sarebbe caduto'Oceano Indiano. Per la protezione civile italiana c'era una remota che il relitto del lanciatore Lunga Marcia 5B potesse finire la sua caduta verso terra nel cielo delle regioni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Lordpinkerton : Il razzo cinese alla fine se ne è andato alle Maldive, mostrando un certo buon gusto, un discreto snobismo, ma sopr… - namelessb1tch : RT @zerowidee: mi raccomando razzo cinese prendi bene la mira -