Il ministro Garavaglia a Bit Digital | Così rilanciamo il turismo

(Di domenica 9 maggio 2021) Inaugurata la prima edizionee della Borsa del, on line fino al 14 maggio. Sulla piattaforma tutto il mondo dei viaggi e delle vacanze per operatori e pubblico. Presenze record di espositori, destinazioni, dibattiti, studi e ricerche sugli scenari di mercato e la tendenze della domanda che cambia

Green pass, obiettivo accelerare . Lo ha chairto ildel Turismo Massimointervenendo alla Bit Digital Edition, la Borsa del turismo di Milano organizzata in versione digitale per l'epoca Covid. "Abbiamo visto che il green pass ...Non a caso ad inaugurarla oggi ci sarà l'intervento virtuale deldel Turismo,. All'interno della manifestazione il Molise, attraverso l'intervento del suo assessore regionale al ...Il mondo ha perso nel 2020 un miliardo di viaggiatori e ha visto andare in fumo più di 120 milioni di posti di lavoro. (ANSA) ...Inaugurata la prima edizione digitale della Borsa del Turismo, on line fino al 14 maggio. Sulla piattaforma tutto il mondo dei viaggi e delle vacanze per operatori e pubblico. Presenze record di espos ...