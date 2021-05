F1, Esteban Ocon: “Un passo indietro rispetto alle qualifiche, ma il bicchiere è mezzo pieno” (Di domenica 9 maggio 2021) E’ arrivato un nono posto per il francese Esteban Ocon al termine del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Il transalpino, splendido quinto nelle qualifiche, ha fatto fatica a tenere il passo della Ferrari e della McLaren, dovendosi accontentare di una top-10 valsa la zona punti. “Un passo indietro rispetto alle qualifiche. Non avevamo la stessa velocità in gara rispetto alla Ferrari e alla McLaren e quindi alla fine il nostro valore è quello espresso in corsa“, ha sottolineato il transalpino nell’immediato post gara. Tuttavia, Ocon valuta il tutto in maniera positiva: “Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo compiuto dei grandi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) E’ arrivato un nono posto per il franceseal termine del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Il transalpino, splendido quinto nelle, ha fatto fatica a tenere ildella Ferrari e della McLaren, dovendosi accontentare di una top-10 valsa la zona punti. “Un. Non avevamo la stessa velocità in garaalla Ferrari e alla McLaren e quindi alla fine il nostro valore è quello espresso in corsa“, ha sottolineato il transalpino nell’immediato post gara. Tuttavia,valuta il tutto in maniera positiva: “Ilperché abbiamo compiuto dei grandi ...

