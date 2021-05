Coronavirus, in picchiata i decessi. L’Ue non rinnova contratto fornitura con AstraZeneca (Di domenica 9 maggio 2021) Migliorano anche oggi i dati relativi all'epidemia di Coronavirus. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma la tendenza al miglioramento in atto ormai da alcune settimane: i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 8.292, meno degli oltre 10mila di ieri ma in flessione anche rispetto a domenica scorsa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 2.192, 19 meno di ieri, e calano anche i letti occupati nei reparti Covid ordinari (15.420 contro i 15.799 di ieri). I decessi giornalieri sono stati 139, il dato più basso dallo scorso 25 ottobre, quando furono 128. In tutto, sono stati 226.006 i tamponi effettuati nelle 24 ore, con un tasso di positività del 3,7%, in rialzo rispeto a ieri (era il 3%), ma in calo rispetto a domenica scorsa, quando era del 5,8%. Scende anche il numero delle persone attualmente malate, oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 maggio 2021) Migliorano anche oggi i dati relativi all'epidemia di. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma la tendenza al miglioramento in atto ormai da alcune settimane: i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 8.292, meno degli oltre 10mila di ieri ma in flessione anche rispetto a domenica scorsa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 2.192, 19 meno di ieri, e calano anche i letti occupati nei reparti Covid ordinari (15.420 contro i 15.799 di ieri). Igiornalieri sono stati 139, il dato più basso dallo scorso 25 ottobre, quando furono 128. In tutto, sono stati 226.006 i tamponi effettuati nelle 24 ore, con un tasso di positività del 3,7%, in rialzo rispeto a ieri (era il 3%), ma in calo rispetto a domenica scorsa, quando era del 5,8%. Scende anche il numero delle persone attualmente malate, oggi ...

