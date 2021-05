Clima teso all’esterno del Vigorito, i tifosi protestano contro l’arbitraggio (Di domenica 9 maggio 2021) Pomeriggio caldissimo e non solo per la temperatura in quel di Benevento. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono usciti sconfitti dal Vigorito per 1-3 nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari di Semplici. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che all’esterno dello stadio delle streghe si stia verificando una vera e propria protesta contro il direttore di gara Doveri per la mancata assegnazione del calcio di rigore ai padroni di casa. Nel pomeriggio anche il presidente Vigorito ha protestato non poco per tutto quello che è accaduto nei novanta minuti. Clima tesissimo dunque in casa Benevento. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 maggio 2021) Pomeriggio caldissimo e non solo per la temperatura in quel di Benevento. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono usciti sconfitti dalper 1-3 nello sdiretto per la salvezzail Cagliari di Semplici. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare chedello stadio delle streghe si stia verificando una vera e propria protestail direttore di gara Doveri per la mancata assegnazione del calcio di rigore ai padroni di casa. Nel pomeriggio anche il presidenteha protestato non poco per tutto quello che è accaduto nei novanta minuti.tesissimo dunque in casa Benevento.

Advertising

a_paolillo : RT @LorenzoLamperti: 2/ eCNY, la sfida tra dollaro e renminbi diventa digitale - Vittoria Mazzieri Una battaglia a colpi di chip - @Goldin… - aleros_acm : @dragonerossoen1 già il clima è teso per la partita... - DioZeke : In questa foto si può notare il clima teso dell’ambiente nerazzurro purtroppo. Ha ragione Zazzaroni, è finita. - Gianfra220510 : RT @I_M_Alex21: Clima teso in casa Inter via Zazzaroni ?? - V_Costanzo : @90ordnasselA @Inter Zazza sostiene che ci sia un clima ostile e teso e io ci credo! -

Ultime Notizie dalla rete : Clima teso Meteo: ultime ore di sole e clima mite, da domani peggiora ... in prevalenza da sud o di Scirocco, nel corso della giornata si disporranno da ovest sulla Sardegna e sui mari prospicienti; raffiche di vento teso da est in Val Padana e da sud lungo la barriera ...

Caso Grillo, "j'accuse" dell'amico della vittima Appena le rivede però avverte un clima teso. "Chiesi a Silvia come fosse andata la serata e lei mi fece una brutta smorfia, quindi capii che c'era qualcosa che non andava". Alla domanda: "Alla fine ...

Clima teso all’esterno del Vigorito, i tifosi protestano contro l’arbitraggio SpazioNapoli Clima teso all’esterno del Vigorito, i tifosi protestano contro l’arbitraggio Pomeriggio caldissimo e non solo per la temperatura in quel di Benevento. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono usciti sconfitti dal Vigorito per 1-3 nello ...

Benevento-Cagliari, la sfida madre di questa stagione È arrivato il giorno della resa dei conti. È arrivato il giorno di Benevento-Cagliari, il match salvezza che vale una stagione Il giorno tanto atteso è arrivato. Questo pomeriggio, allo stadio Vigorit ...

... in prevalenza da sud o di Scirocco, nel corso della giornata si disporranno da ovest sulla Sardegna e sui mari prospicienti; raffiche di ventoda est in Val Padana e da sud lungo la barriera ...Appena le rivede però avverte un. "Chiesi a Silvia come fosse andata la serata e lei mi fece una brutta smorfia, quindi capii che c'era qualcosa che non andava". Alla domanda: "Alla fine ...Pomeriggio caldissimo e non solo per la temperatura in quel di Benevento. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono usciti sconfitti dal Vigorito per 1-3 nello ...È arrivato il giorno della resa dei conti. È arrivato il giorno di Benevento-Cagliari, il match salvezza che vale una stagione Il giorno tanto atteso è arrivato. Questo pomeriggio, allo stadio Vigorit ...