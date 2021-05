Advertising

MelgerTina : RT @SanMarino_RTV: Carlos #Reutemann ricoverato in terapia intensiva - Moixus1970 : RT @leggoit: Carlos Reutemann, l'ex pilota Ferrari ricoverato: ha una grave emorragia interna - SanMarino_RTV : Carlos #Reutemann ricoverato in terapia intensiva - CarlaoBot : RT @leggoit: Carlos Reutemann, l'ex pilota Ferrari ricoverato: ha una grave emorragia interna - leggoit : Carlos Reutemann, l'ex pilota Ferrari ricoverato: ha una grave emorragia interna -

Ultime Notizie dalla rete : Carlos Reutemann

L'ex pilota argentino della Ferrari (1976 - 1978)è stato trasferito ieri d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a quella di Rosario per un aggravamento delle sue condizioni cliniche legate ad una emorragia ..., che ha 79 anni ed è peronista, è stato anche per due volte governatore di Santa Fe, mentre è dal 2003 senatore della repubblica. Mercoledì scorso, riferisce il quotidiano Clarin, ...Preoccupazione per le condizioni di Carlos Reutemann. L’ex pilota argentino della Ferrari è stato trasferito d’urgenza a bordo di un elicottero da Santa Fe a Rosario a causa delle conseguenze di un’em ...L'ex pilota argentino della Ferrari (1976-1978) Carlos Reutemann è stato trasferito ieri d'urgenza con un elicottero sanitario dalla città di Santa Fe a quella di Rosario per ...