Atalanta, occhio allo scivolone. In attacco chances per… (Di domenica 9 maggio 2021) L’Atalanta per lo sprint Champions League: in passato però è già caduta con squadre poi retrocesse in Serie B Sarebbe un peccato se l’Atalanta sprecasse un’altra stagione da top in quel di Parma. Sarebbe un peccato se cadesse dove è già caduta in passato. La scorsa stagione infatti è arrivata la sconfitta in casa con la Spal sotto i colpi dell’ex Petagna, due anni fa un punto in due partite con l’Empoli, poi retrocesso. Quest’oggi al Tardini la Dea non può permettersi di inciampare e potrebbe approfittare della sfida tra Juventus e Milan per provare la fuga Champions. In attacco Duvan Zapata è praticamente insostituibile, meno Muriel, soprattutto nelle ultime uscite. Il colombiano è un po’ acciaccato e allora potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Josip Ilicic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) L’per lo sprint Champions League: in passato però è già caduta con squadre poi retrocesse in Serie B Sarebbe un peccato se l’sprecasse un’altra stagione da top in quel di Parma. Sarebbe un peccato se cadesse dove è già caduta in passato. La scorsa stagione infatti è arrivata la sconfitta in casa con la Spal sotto i colpi dell’ex Petagna, due anni fa un punto in due partite con l’Empoli, poi retrocesso. Quest’oggi al Tardini la Dea non può permettersi di inciampare e potrebbe approfittare della sfida tra Juventus e Milan per provare la fuga Champions. InDuvan Zapata è praticamente insostituibile, meno Muriel, soprattutto nelle ultime uscite. Il colombiano è un po’ acciaccato era potrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Josip Ilicic. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo ...

Advertising

Fernand30877476 : @PizziRag @aviatore27rosso @ZZiliani E chi invece ha dato sempre un occhio al bilancio come Atalanta e Napoli posso… - Giovanni_Mex : @Cicciodicastri ?????? Primo dato che salta all'occhio. 'Pirlo sbaglia i cambi'... Non è vero. L'atteggiamento negli u… - ParmaLiveTweet : Crociati, occhio a Malinovskyi: aprile da sogno per il fantasista dell'Atalanta - gio_molg : Lo dico in tempi non sospetti occhio al biscotto Atalanta milan ultima giornata....... - sowmyasofia : Serie A: Atalanta, occhio a non sottovalutare un Parma già retrocesso -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta occhio Juve - Milan, spareggio Champions ma occhio all'Atalanta A mettere ulteriore benzina potrebbe essere l'Atalanta, che vuole battere il Parma e riprendersi il secondo posto, attualmente del Napoli. La missione non sembra particolarmente proibitiva, tanto più ...

Consigli Fantacalcio 35esima giornata Infine, occhio ad una novità tra i pali nell'Hellas Verona. Come annunciato da Juric, nelle ultime ... Sì a Romero nell'Atalanta, una grande sorpresa al fantacalcio. Sa anche portare bonus. Nell'Inter ...

Juve-Milan, spareggio Champions ma occhio all'Atalanta FIRSTonline Juve-Milan, spareggio Champions ma occhio all’Atalanta Dentro o fuori: stasera Juve e Milan si giocano l'ingresso in Champions in un big match dalle mille emozioni - L'Atalanta però vuol riprendersi il secondo posto a Parma mentre la Roma comincia a sogna ...

Pronostici di oggi 9 maggio: Juventus-Milan, Rennes-PSG, Real Madrid-Siviglia e altre 24 Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 9 maggio. E’ un Milan-Juventus da non perdere, anche se non vale per lo scudetto. Il Real Madrid, dopo il pareggio tra le due rivali di sabato, può ap ...

A mettere ulteriore benzina potrebbe essere l', che vuole battere il Parma e riprendersi il secondo posto, attualmente del Napoli. La missione non sembra particolarmente proibitiva, tanto più ...Infine,ad una novità tra i pali nell'Hellas Verona. Come annunciato da Juric, nelle ultime ... Sì a Romero nell', una grande sorpresa al fantacalcio. Sa anche portare bonus. Nell'Inter ...Dentro o fuori: stasera Juve e Milan si giocano l'ingresso in Champions in un big match dalle mille emozioni - L'Atalanta però vuol riprendersi il secondo posto a Parma mentre la Roma comincia a sogna ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 9 maggio. E’ un Milan-Juventus da non perdere, anche se non vale per lo scudetto. Il Real Madrid, dopo il pareggio tra le due rivali di sabato, può ap ...