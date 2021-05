Ascolti Tv sabato 8 maggio 2021: Amici, l’Oro di Scampia, Madagascar, Sapiens, dati Auditel e share (Di domenica 9 maggio 2021) Ascolti Tv sabato 8 maggio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesi il serale di Amici e l’Oro di Scampia. Ascolti Tv sabato 8 maggio aprile 2021: dati Auditel e share ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” (.000 spettatori, share del %) anticipa “Amici” che totalizza .000 spettatori pari al % di share su Canale 5. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021)Tv. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tra i programmi più attesi il serale didiTvaprileieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” (.000 spettatori,del %) anticipa “” che totalizza .000 spettatori pari al % disu Canale 5. ...

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 8 maggio 2021: Amici, l’Oro di Scampia, Madagascar, Sapiens, dati Auditel e share - GrazianiAngela : Sospendere l'informazione sul servizio pubblico è la deriva peggiore della #Rai Dare voce a cattivi maestri che man… - Virgola1973 : RT @NoleRulez7: Vogliono togliere #Ulisse quando han sbagliato semplicemente a metterlo il mercoledì (e non serve un genio per capirlo) ma… - TovarishM5S : RT @NoleRulez7: Vogliono togliere #Ulisse quando han sbagliato semplicemente a metterlo il mercoledì (e non serve un genio per capirlo) ma… - lindaeciao : RT @NoleRulez7: Vogliono togliere #Ulisse quando han sbagliato semplicemente a metterlo il mercoledì (e non serve un genio per capirlo) ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti Tv: i 5 finalisti di 'Amici2021' sono, Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni Ascolti molto buoni favoriti anche dal fatto che gli stessi giovani, che il sabato sera sono fuori e non vedono la Tv, in questo periodo, stante il coprifuoco, a casa ci devono stare per forza. ...

Amici 2021 ascolti TV Ottava Puntata, Semifinale La Semifinale, ottava puntata della nuova edizione del talent show Amici condotto da Maria De Filippi, Amici 20 , va in onda sabato 8 maggio 2021 in prima serata su Canale 5. Scopri gli ascolti e lo share della Semifinale di Amici 2021. Amici 20 è ufficialmente iniziato con gli appuntamenti serali il 20 marzo, ed è ormai ...

Ascolti TV sabato 8 maggio 2021: Amici Semifinale Team World Ascolti tv, 8 maggio: semifinale Amici di Maria De Filippi, L’oro di Scampia Ascolti ieri sera, 8 maggio: semifinale Amici di Maria De Filippi contro L’oro di Scampia su Rai1 Cos’è andato in onda ieri sera, sabato 8 maggio, sulle ...

Ascolti tv sabato 8 maggio: L’oro di Scampia, Amici, Madagascar 2, Sapiens Ascolti tv 8 maggio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...

molto buoni favoriti anche dal fatto che gli stessi giovani, che ilsera sono fuori e non vedono la Tv, in questo periodo, stante il coprifuoco, a casa ci devono stare per forza. ...La Semifinale, ottava puntata della nuova edizione del talent show Amici condotto da Maria De Filippi, Amici 20 , va in onda8 maggio 2021 in prima serata su Canale 5. Scopri glie lo share della Semifinale di Amici 2021. Amici 20 è ufficialmente iniziato con gli appuntamenti serali il 20 marzo, ed è ormai ...Ascolti ieri sera, 8 maggio: semifinale Amici di Maria De Filippi contro L’oro di Scampia su Rai1 Cos’è andato in onda ieri sera, sabato 8 maggio, sulle ...Ascolti tv 8 maggio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...