9 maggio Festa dell’Europa | tempo di bilancio

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 maggio 2021) Compleanno,di bilanci. Cominciamo dalle cose positive intorno all’Europa. Si sta riprendendo un cammino “sociale” europeo, attraverso soprattutto il programma Sure di protezione dell’occupazione proprio ora che saremo impegnati in una transizione energetica e digitale delle nostre economie.A breve gli Stati europei riceveranno i fondi del Recovery Plan per curare sanità, economia e occupazione , devastati dalla pandemia.È in dirittura d’arrivo il Green pass per consentire la circolazione delle persone nell’Unione europea indi pandemia, con un unico sistema per riconoscere certificati vaccinali, di guarigione e di tamponi.Va avanti il processo di investimenti europei per la produzione di vaccini e cure contro il COVID 19.Oggi inizia la Conferenza sul futuro, con la realizzazione di una grande piattaforma ...