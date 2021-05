(Di sabato 8 maggio 2021) Ledel Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondialedi Formula Uno hanno scritto una pagina storia della massima categoria del motorsport, dato che hanno permesso adi raggiungere la fatidica pietra miliare100 pole position. Il pilota britannico scatterà, quindi, davanti a tutti nella giornata di domani, a braccetto in prima fila con Max Verstappen. Dal canto loro, le Ferrari si sono attestate in quarta posizione con Charles Leclerc e al 6° posto con Carlos Sainz. Mentre ha stupito Esteban Ocon che ha sospinto la Alpine fino al quinto posto. Per la prima volta in stagione Daniel Ricciardo, settimo, ha preceduto lo scatenato Lando Norris, oggi solamente decimo, mentre Sergio Perez ha concluso all’ottavo posto, con un fardello di oltre ...

Advertising

OA_Sport : VIDEO #F1, GP Spagna 2021: gli highlights delle qualifiche del Montmelò, con Lewis #Hamilton “centenario”… - News_Auto_cars : F1 Leclerc Qualifiche GP Spagna: Ferrari quarta con Charles VIDEO - Graftechweb : F1 Leclerc Qualifiche GP Spagna: Ferrari quarta con Charles VIDEO - newseffe1 : F1 Leclerc Qualifiche GP Spagna: Ferrari quarta con Charles VIDEO - valeriaconsoli3 : #Merkel @Regsprecher per battere il Covid, tutti i vaccini e i trattamenti devono essere resi disponibili gratuita… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Spagna

Sky Sport

... dopo mesi di- conferenze, ma è stata anche il vertice che ha visto una partecipazione ... mentre stati membri come la, l'Italia o la Francia, puntavano ad una dichiarazione conclusiva più ...di Stefano Belli} DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live, streaming: Mercedes leader nella Fp2! DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP: VERSTAPPEN METTE TUTTI IN GUARDIA M ax Verstappen ...Lewis Hamilton riscrive la storia. L’inglese, infatti, ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e ha tagliato quota 100 partenze ...E ancora più assurdo era il limite ipotizzato a mille spettatori. Perciò, sulla base delle sperimentazioni in Spagna e a Liverpool abbiamo coinvolto l'Istituto Superiore di Sanità non solo per ...