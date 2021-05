Stop a “Ulisse il piacere della scoperta” con Alberto Angela (Di sabato 8 maggio 2021) Ulisse con Alberto Angela: arriva in Rai la sospensione del programma storico Il programma di divulgazione culturale “Ulisse il piacere della scoperta” con Alberto Angela si ferma su Rai1 e non andrà in onda mercoledì prossimo. Il motivo è legato agli ascolti. Al suo posto mercoledì 12 maggio andrà in onda al suo posto la replica del film “Un diario del ’43” della serie Il commissario Montalbano. Come si legge su TvBlog, la puntata di Ulisse dal titolo “Il gattopardo, il romanzo della Sicilia” “è rimandata a data da destinarsi”. La prima puntata era andata in onda il 21 di aprile scorso con una “media di 3.388.000 telespettatori con il 14,96% di share è sceso sette giorni dopo, il 28 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021)con: arriva in Rai la sospensione del programma storico Il programma di divulgazione culturale “il” consi ferma su Rai1 e non andrà in onda mercoledì prossimo. Il motivo è legato agli ascolti. Al suo posto mercoledì 12 maggio andrà in onda al suo posto la replica del film “Un diario del ’43”serie Il commissario Montalbano. Come si legge su TvBlog, la puntata didal titolo “Il gattopardo, il romanzoSicilia” “è rimandata a data da destinarsi”. La prima puntata era andata in onda il 21 di aprile scorso con una “media di 3.388.000 telespettatori con il 14,96% di share è sceso sette giorni dopo, il 28 ...

